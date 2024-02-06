Винер: художественная гимнастика в России развивается на высочайшем уровне

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики отметила, что на чемпионате Москвы 40 спортсменок выполнили норматив мастера спорта

ТАСС, 6 февраля. Художественная гимнастика в России развивается на высочайшем уровне, в большинстве регионов страны выступают сильные спортсмены. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

"У нас огромная страна. В конце прошлого года выступало 78 регионов с флагами, с гимнами регионов и республик нашей страны, и везде были сильные гимнастки. Считаю, что наше решение было совершенно правильное, и мы развиваем сейчас художественную гимнастику на совершенно высочайшем уровне. У нас сейчас на чемпионате Москвы 40 девушек выполнили норматив мастера спорта, так вырос у нас потенциал", - сказала Винер.

Международная федерация гимнастики разрешила российским и белорусским гимнастам выступать на турнирах под своей эгидой с 1 января 2024 года при условии получения специальных допусков, а также без флага и гимна своих стран. Ранее Винер сообщала ТАСС, что сборная России по художественной гимнастике больше никогда не будет выступать на международных стартах без флага и гимна страны.