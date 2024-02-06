Чернышенко: никто не может отнять у России ее победы на Олимпийских играх в Сочи

Вице-премьер выразил сомнение, что кто-нибудь сможет провести Олимпийские игры в таком же масштабе, как в Сочи

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Никто не сможет отнять у России победы, которые были одержаны российскими спортсменами на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Такое мнение на торжественной церемонии открытия новой экспозиции "Аллеи славы", посвященной 10-летнему юбилею Зимних Олимпийских игр в Сочи, высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Мы видим, как развивается инфраструктура и в Сочи, и во всей стране, - сказал Чернышенко. - Создаются спортивные объекты, устанавливаются новые рекорды, и никто не может у нас отнять наши победы, хотя они пытались. Но Россия отстояла в судах свое честное право и статус победителя во всех смыслах этих уникальных Игр, которые уже вряд ли кто-то сможет повторить в таком масштабе".

Аллея славы - выставка, посвященная именитым российским спортсменам и их достижениям на мировой арене, создана обществом "Знание". Каждая стела посвящена одному атлету. Помимо портретов и краткой информации о том или ином спортсмене, на стеле также представлены настоящие медали. Всего планируется открыть семь площадок, посвященных достижениям российских спортсменов. Последняя будет открыта 7 февраля, ее посвятят десятилетию зимних Олимпийских игр в Сочи. Аллея славы начала работу на ВДНХ 6 декабря 2023 года.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.