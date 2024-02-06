На Аллее славы в Москве открыли посвященную Олимпиаде в Сочи экспозицию

Медали для экспозиции передали фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, лыжник Александр Легков, биатлонисты Алексей Волков и Дмитрий Малышко

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Экспозиция, посвященная 10-летнему юбилею зимних Олимпийских игр в Сочи, открылась на Аллее славы, которая создана Российским обществом "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В мероприятии, в частности, приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин, генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль. Медали для экспозиции передали олимпийские чемпионы Сочи фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, лыжник Александр Легков, биатлонисты Алексей Волков и Дмитрий Малышко.

"От имени Фонда поддержки я хотел бы сказать, что мы вас поддерживаем, и уже многие, кто ушел из спорта, связали свою судьбу с федерациями, кто-то закончил наши образовательные центры, кто-то работает тренером, наставником, - сказал Левитин. - Это здорово, когда ваша деятельность создается на благо развития спорта".

Матыцин подчеркнул, что победы атлетов на Играх 2014 года вдохновляют детей на завоевание медалей. "Огромная радость и гордость быть здесь сегодня с вами. Спорт является важной частью нашей жизни, он дает возможность чувствовать сопричастность к истории, - сказал министр спорта. - Победа 10 лет живет с нами, дети, вдохновленные вашими победами, стремятся также завоевывать медали".

"Мы открываем финальную стелу, - сказал Древаль. - Как многократно подчеркивал наш президент: золотой запас России - это люди. И вы, олимпийские чемпионы, тому подтверждение. Мы можем видеть здесь, на аллее, ваши победы и гордиться ими, как своими. Вы доказали, когда мы едины - Россию не победить. Мы заканчиваем спортивную аллею, но скоро здесь откроем новую".

Официальное открытие XXII зимних Олимпийских игр состоялось 7 февраля 2014 года, закрытие - 23 февраля 2014 года.

Об Аллее славы и выставке "Россия"

Аллея славы - выставка, посвященная именитым российским спортсменам и их достижениям на мировой арене, создана обществом "Знание". Помимо портретов и краткой информации о том или ином спортсмене, на стеле также представлены настоящие медали. Всего было открыто семь площадок, посвященных достижениям российских спортсменов. Аллея славы начала работу на ВДНХ 6 декабря 2023 года.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.