За половину сезона РПЛ на матчи сходили почти 1,5 млн человек с картой болельщика

Замглавы Минцифры Олег Качанов напомнил, что при внедрении карты болельщика было "очень много вопросов", но это является необходимостью и обязательной мерой безопасности

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Почти 1,5 млн человек сходили на матчи Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) за первую половину сезона-2023/24 с картой болельщика. Об этом сообщил во время форума "Цифровая экономика" на Международной выставке-форуме "Россия" заместитель министра цифрового развития РФ Олег Качанов.

Он напомнил, что при внедрении карты болельщика было "очень много вопросов", но это является необходимостью и обязательной мерой безопасности. "Посещаемость, на самом деле, не упала. Максимальное количество посетивших один матч составило 50 тысяч зрителей. Только за половину сезона с картой болельщика на матчи РПЛ сходили почти 1,5 млн человек. И еще половина сезона впереди", - сказал замминистра.