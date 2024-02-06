Во Франции начато расследование в отношении главы оргкомитета Олимпийских игр

Расследование связано с чрезмерно высокой зарплатой Тони Эстанге

ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Национальная финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении главы оргкомитета летних Олимпийских игр в Париже Тони Эстанге в связи с чрезмерно высокой зарплатой, которую он получает на своем посту. Об этом сообщило агентство AFP.

Расследование было начато на прошлой неделе. Отмечается, что Эстанге с 2020 года получал по 270 тыс. евро в год до вычета налогов. В то же время, как отмечает агентство, в соответствии с правовым статусом этой ассоциации, который регулируется законом от 1901 года, зарплата руководителя ограничена "значительно меньшей" суммой.

В оргкомитете со своей стороны выразили удивление по поводу такой цифры. "Организационный комитет был удивлен, узнав эту информацию", - заявили агентству в оргкомитете, добавив, что "вознаграждение президента организационного комитета очень строго регламентировано".

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.