6 февраля, 09:46
Олимпиада-2024 в Париже

Во Франции начато расследование в отношении главы оргкомитета Олимпийских игр

Глава оргкомитета Олимпийских игр в Париже Тони Эстанге. AP Photo/ Aurelien Morissard
Глава оргкомитета Олимпийских игр в Париже Тони Эстанге
© AP Photo/ Aurelien Morissard

Расследование связано с чрезмерно высокой зарплатой Тони Эстанге

ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Национальная финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении главы оргкомитета летних Олимпийских игр в Париже Тони Эстанге в связи с чрезмерно высокой зарплатой, которую он получает на своем посту. Об этом сообщило агентство AFP.

Расследование было начато на прошлой неделе. Отмечается, что Эстанге с 2020 года получал по 270 тыс. евро в год до вычета налогов. В то же время, как отмечает агентство, в соответствии с правовым статусом этой ассоциации, который регулируется законом от 1901 года, зарплата руководителя ограничена "значительно меньшей" суммой.

В оргкомитете со своей стороны выразили удивление по поводу такой цифры. "Организационный комитет был удивлен, узнав эту информацию", - заявили агентству в оргкомитете, добавив, что "вознаграждение президента организационного комитета очень строго регламентировано".

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

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Олимпиада-2024 в Париже