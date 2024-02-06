Суд обязал футболиста "Спартака" Промеса выплатить компенсацию двоюродному брату

В 2020 году спортсмен ударил ножом родственника на семейной вечеринке

ТАСС, 6 февраля. Апелляционный суд Амстердама обязал нидерландского нападающего московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промеса выплатить компенсацию двоюродному брату, которому нанес ножевые ранения. Об этом сообщает нидерландский портал Ad.nl.

Инцидент произошел на семейной вечеринке в 2020 году, во время которой Промес нанес брату удар ножом. 19 июня 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Футболист был обвинен в нападении при отягчающих обстоятельствах, он должен был выплатить €7 тыс. пострадавшему в качестве компенсации. Игрок подал апелляцию, которая не была удовлетворена. Сумму, которую должен будет заплатить Промес, определят в ходе последующей процедуры.

14 февраля суд должен вынести решение по делу Промеса о контрабанде наркотиков. 24 января прокуратура Амстердама потребовала приговорить Промеса к девяти годам лишения свободы. Соответчика Промеса по данному делу Марилио В. прокуратура потребовала приговорить к восьми годам лишения свободы. Он является дальним родственником Промеса и находится под арестом с апреля 2023 года. По данным прокуратуры, они сыграли "решающую и координирующую роль" в контрабанде.

Преступление произошло в конце января 2020 года в порту Антверпена. Контрабандистам удалось выгрузить партию из 650 кг кокаина и перевезти ее в ангар недалеко от порта. Таможня перехватила другую партию, весом более 712 кг, на том же судне. Доказательства против подозреваемых в основном состоят из большого количества перехваченных сообщений.

Промесу 32 года, он выступает за "Спартак" с 2021 года, ранее нидерландец играл за команду с 2014 по 2018 год. В 2017 году футболист стал чемпионом России и обладателем суперкубка, в сезоне-2021/22 выиграл кубок страны. По итогам сезона-2022/23 Промес финишировал вторым в списке лучших бомбардиров Мир - Российской премьер-лиги, забив 20 голов в 27 матчах.