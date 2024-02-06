СМИ: чемпиона Европы 2016 года футболиста Карвалью обвиняют в сексуальном насилии

Сообщается, что полузащитник прибыл в суд Севильи для дачи показаний

ТАСС, 6 февраля. Португальский полузащитник испанского футбольного клуба "Бетис" Вильям Карвалью обвиняется в сексуальном насилии. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Как сообщает источник, утром 6 февраля Карвалью прибыл в суд Севильи для дачи показаний. Согласно жалобе, направленной в адрес футболиста, Карвалью пригласил женщину, проживающую на Ибице, в Севилью, после чего повел ее в ночной клуб. На следующий день она обнаружила следы насилия.

Карвалью 31 год, он выступает за "Бетис" с 2018 года, в составе команды он стал обладателем Кубка Испании в 2022 году. В составе сборной Португалии полузащитник выиграл чемпионат Европы 2016 года и Лигу наций в 2019 году. На Кубке конфедераций 2017 года в России Карвалью вместе с португальцами выиграл бронзу турнира.