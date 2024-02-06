Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев назвал особенным золото Игр в Сочи

Фигурист отметил, что горд за свою спортивную карьеру

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Золотая медаль Олимпийских игр в Сочи является особенной для российского фигуриста Дмитрия Соловьева, выступавшего в танцах на льду. Об этом Соловьев рассказал журналистам на стенде "Знание" в кулуарах международной выставки-форума "Россия".

Соловьев в паре с Екатериной Бобровой стал олимпийским чемпионом в командном турнире Олимпиады в Сочи. Официальное открытие XXII зимних Олимпийских игр состоялось 7 февраля 2014 года, закрытие - 23 февраля 2014 года.

"То, что мы участвовали в домашней Олимпиаде, огромное счастье, - сказал Соловьев. - Это происходит редко, чтобы мы могли прочувствовать. Эта Олимпиада - одна из трех, где мы с Катей [Бобровой] участвовали, она отличается особенной наполненностью жизнью, энергетикой. Каждый был готов отдать душу, чтобы нам помочь. Это золото особенное. Каждая медаль отдельно в себе несет что-то, что запоминается на всю жизнь, в эту медаль было вложено много олимпийских душ. Я горжусь нашей страной, нашей командой. Редко, когда из разных видов люди сплачиваются и идут за медалями".

"Конечно, осознание приходит у всех по-разному. У меня оно пришло через месяц-два, а то и через год. У меня оно менялось и шло волнами. Потом шли личные соревнования, там мы тоже должны были выступить на высоком уровне. Мы это осознание отодвинули, потому что дальше опять надо было концентрироваться и идти к своей цели", - добавил Соловьев.

Соловьев также рассказал, что горд за свою карьеру. "Тогда это была неосознанная идея, как так - с девочкой за ручку. В жизни это нормально, а тогда я думал, что на одиночном катании все заканчивается. Есть такие вещи как судьба, и сейчас я могу сказать, что тогда неуверенность в том, что что-то получится, превратилась в спортивную жизнь, которую я не мог представить, нарисовать. Я горжусь своей карьерой, спорт многое принес в мою жизнь, он дал не только результаты, но и внутренний стержень в других делах, которыми я занимаюсь. Ты понимаешь, что тебя направляет жизнь на что-то уникальное, и не надо этому сопротивляться", - отметил олимпийский чемпион.

Соловьеву 34 года. Он также является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, чемпионом Европы (2013), двукратным призером первенств мира (2013, 2017).