Чернышенко заявил, что мировой спорт немыслим без России

Вице-премьер отметил, что российские спортсмены будут продолжать дарить миру свои победы

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Мировой спорт немыслим без России, которая является величайшей спортивной державой. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко возглавлял оргкомитет зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года, которые проходили с 7 по 23 февраля. Сочи был выбран столицей Игр в июле 2007 года на сессии Международного олимпийского комитета в Гватемале.

"Невозможно было бы провести Игры, если бы не президент [России]. То, что он прилетел в Гватемалу и не только сказал, но и гарантировал, что Игры будут сделаны на высшем уровне, стало первой победой России в получении крупных международных соревнований, - сказал Чернышенко. - После этого были уже Универсиада, чемпионаты мира и многое другое, что позволило России продемонстрировать всему миру способность осуществлять масштабные проекты. Самое главное, что мы обрели уверенность и гордость".

"10 лет, с одной стороны, вроде бы небольшой срок, но это уже половина поколения. И мы видим новых спортсменов, новых героев, которые во славу России будут завоевывать победы, как бы ни хотелось нашим недругам нас изолировать от спорта. Потому что мировой спорт немыслим без России. Россия - величайшая спортивная держава, мы будем продолжать дарить миру наши победы", - добавил собеседник агентства.

Экспозиция, посвященная 10-летнему юбилею зимних Олимпийских игр в Сочи, открылась 6 февраля на Аллее славы, которая создана Российским обществом "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.