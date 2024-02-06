Умер бывший вратарь "Реала" и сборной Испании по футболу Мигель Анхель

Ему было 76 лет

ТАСС, 6 февраля. Бывший голкипер испанского футбольного клуба "Реал" Мигель Анхель умер на 77-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Причины смерти не уточняются.

"Реал", президент и совет директоров глубоко сожалеют о смерти Мигеля Анхеля, одного из величайших вратарей в нашей истории, легенды "Реала" и испанского футбола. Практически всю свою жизнь он был связан с "Реалом": помимо 18 сезонов в качестве игрока команды, Анхель занимал должности тренера вратарей, делегата клуба и директора старого тренировочного комплекса", - говорится в заявлении пресс-службы "Реала".

Анхель выступал за "Реал" с 1968 по 1986 год, в составе команды он шесть раз стал чемпионом Испании, пять раз - обладателем кубка страны. В 1985 году вместе с мадридской командой он выиграл Кубок УЕФА (сейчас турнир носит название Лига Европы). В 1976 году Анхель получил Трофей Рикардо Саморы - награду, вручаемою голкиперу, пропустившему меньше всего голов по итогам чемпионата Испании.

Анхель занимает третье место по числу матчей за "Реал" в качестве вратаря (324), уступая Икеру Касильясу (725) и Пако Буйо (439). С 1975 по 1982 год Анхель был вратарем сборной Испании, за национальную команду он провел 18 матчей.