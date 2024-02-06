Заседание по решению КХЛ о технических поражениях "Сибири" перенесли на 9 февраля

Такое решение было принято в связи с необходимостью уточнения дополнительных обстоятельств

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Заседание совместной дисциплинарной палаты Федерации хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по апелляции новосибирской "Сибири" на решение лиги о присуждении технических поражений перенесено на 9 февраля. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Сообщается, что решение было принято в связи с необходимостью уточнения дополнительных обстоятельств у сторон.

17 января КХЛ сняла с "Сибири" четыре очка в турнирной таблице регулярного чемпионата Фонбет - КХЛ за превышение допустимого лимита на легионеров. Помимо легионеров Тревора Мерфи, Энди Андреоффа и Тэйлора Бека, в четырех встречах регулярного чемпионата в заявку команды входил защитник Федор Гордеев, который перед началом сезона имел иностранное спортивное гражданство.

Апелляция должна быть рассмотрена совместной дисциплинарной палатой ФХР и КХЛ. Она рассматривает споры, в которых одна из сторон является субъектом соревнований, проводимых ФХР, а другая - субъектом соревнований, проводимых КХЛ.