Фигурист Федотов признался, что на первенстве России больше нервничает из-за статуса

Спортсмен за короткую программу получил 87,78 балла

САРАНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Фигурист Арсений Федотов на первенстве России среди юниоров в Саранске нервничает больше, чем на прошлогоднем, так как приехал в качестве действующего победителя. Об этом он рассказал журналистам.

За короткую программу Федотов получил 87,78 балла.

"Баллы получил не самые лучшие, в прокате были недочеты, катал и лучше, есть к чему стремиться, на всех соревнованиях обычно катаю на максимум, - сказал Федотов. - В прошлом году приезжал без статуса, здесь я имею какой-то статус, нервов больше, но я старался. Победа на чемпионате России по прыжкам добавила уверенности в прыжках и в произвольной программе, думаю. Устраивали ли баттлы с Андреем Мозалевым? Особо еще ничего не устраивали, но приятно, что к нам присоединился такой хороший и сильный спортсмен".

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров проходит 6-8 февраля в Саранске.