Бывший футболист Гаврилов испытывает боли после операции на легком

Чемпион СССР в конце января успешно перенес операцию по удалению злокачественной опухоли в левом легком

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Чемпион СССР по футболу 1979 года в составе московского "Спартака" Юрий Гаврилов после операции может питаться, но пока что ощущает боли, его восстановление не будет быстрым. Об этом ТАСС сообщил его сын Василий Гаврилов.

31 января Василий Гаврилов сообщил ТАСС, что его отец успешно перенес операцию, ему удалили злокачественную опухоль в левом легком. 1 февраля Юрия Гаврилова перевели в общую палату.

"Пока что ничего не меняется, все также, набирается сил, - сказал Василий Гаврилов. - Сроки пока врачи не говорят. Все равно ему еще тяжело, кушает, но боли есть, поэтому небыстро. Думаю, что конкретика появится на следующей неделе".

Юрий Гаврилов был госпитализирован 30 мая 2023 года после инсульта. 7 июня ему провели операцию на сонной артерии, 23 июня бывшего игрока "Спартака" перевели в реабилитационный центр. 19 июля сын бывшего футболиста сообщил, что его отца выписали из реабилитационного центра, он продолжит восстановление в федеральном центре мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства России. 25 октября Юрий Гаврилов сообщил ТАСС, что планово находится в больнице, где проходит процедуры для восстановления от инсульта.

Гаврилову 70 лет. Он играл на позиции полузащитника и выступал за московские "Динамо", "Спартак", "Локомотив", "Искру" и "Асмарал", финский "Джаз", краснознаменский "Интеррос", молдавские клубы "Агро", "Спуманте" и "Конструкторул", днепропетровский "Днепр". Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. После завершения карьеры игрока Гаврилов возглавлял новосибирский клуб "Чкаловец-Олимпик", подмосковный "Мострансгаз", а также сборную Демократической Республики Конго. Также он был тренером в раменском "Сатурне", молдавских "Агро" и "Конструкторуле", московском "Торпедо-Металлурге".