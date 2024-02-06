Фигурист Угожаев рассказал, что ощущает себя дедом среди участников юниорского первенства

17-летний спортсмен набрал за короткую программу 83,83 балла

САРАНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Фигурист Николай Угожаев чувствует себя дедом среди участников первенства России среди юниоров в Саранске. Об этом он рассказал журналистам.

За короткую программу Угожаев набрал 83,83 балла.

"Вполне неплохо откатал, можно лучше, но могло быть и хуже, число красивое вышло - 83,83. Цель - только тройка, но лучше победа, надо в последний юниорский год эффектно хлопнуть дверью и уйти во взрослые [соревнования]. В произвольной пока не все получается, но буду стараться сделать на максимум. Чувствую себя, скорее, дедом, мы тут с Максимом Автушенко самые старые", - сказал 17-летний Угожаев.

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров проходит 6-8 февраля в Саранске.