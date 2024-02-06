Суд еще не определил дату рассмотрения апелляции Промеса на приговор к 18 месяцам тюрьмы

В рамках отдельной процедуры будет установлен размер компенсации

МОСКВА, 6 февраля, /ТАСС/. Апелляционный суд Амстердама еще не определил дату рассмотрения апелляции нидерландского нападающего московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промеса на решение о тюремном заключении по делу о нанесении ножевых ранений двоюродному брату. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

6 февраля Апелляционный суд Амстердама отклонил апелляцию Промеса и обязал его выплатить компенсацию двоюродному брату по делу о причинении ножевых ранений. Сумму, которую должен будет заплатить Промес, определят в ходе последующей процедуры.

"Суд постановил, что Промес действовал незаконно и должен материально возместить ущерб. Точный размер компенсации будет установлен в рамках отдельной процедуры. В рамках этого дела речь шла только о том, должен ли Промес выплатить компенсацию, дело о тюремном заключении пока находится на рассмотрении апелляционного суда, дата слушаний пока не назначена", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Инцидент произошел на семейной вечеринке в 2020 году, во время которой Промес нанес брату удар ножом. 19 июня 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Футболист был обвинен в нападении при отягчающих обстоятельствах.

14 февраля суд должен вынести решение по делу Промеса о контрабанде наркотиков. 24 января прокуратура Амстердама потребовала приговорить Промеса к девяти годам лишения свободы. Соответчика Промеса по данному делу Марилио В. прокуратура потребовала приговорить к восьми годам лишения свободы. Он является дальним родственником Промеса и находится под арестом с апреля 2023 года. По данным прокуратуры, они сыграли "решающую и координирующую роль" в контрабанде.

Преступление произошло в конце января 2020 года в порту Антверпена. Контрабандистам удалось выгрузить партию из 650 кг кокаина и перевезти ее в ангар недалеко от порта. Таможня перехватила другую партию, весом более 712 кг, на том же судне. Доказательства против подозреваемых в основном состоят из большого количества перехваченных сообщений.