Бывший пилот "Формулы-1" испанец Мери выступит на Играх будущего

Соревнования по фиджитал-гонкам пройдут в Сочи с 2 по 3 марта

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Бывший пилот чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" испанец Роберто Мери выступит на Играх будущего в дисциплине "фиджитал-гонки" в составе UZ Fomula Team. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Игр будущего.

Его партнером по команде будет представитель Узбекистана Исмаил Ахмедходжаев. Также в соревнованиях примут участие россияне Алексей Несов, Александр Смоляр (оба - SMP Racing), Анвар Тутаев, Борис Гарифуллин (оба - Electro Karting), Роман Русинов, Михаэль Белов (оба - G-Drive), Ирина Сидоркова, Кирилл Смаль (оба - BR Engineering), Дмитрий Гвазава, белорус Алексей Савин (оба - Friends Team), венгр Мартин Мольнар (Future Racing Team), мексиканцы Луис Диас, Джонни Гуинди (оба - Mexico Quetzales), представитель Тайваня Жуй Хэн Е, китаец Тони Гао (оба - China Future Speed), мексиканец Кристиан Канту, представитель США Кельвин Мин (оба - Quetzales America), казахстанцы Артем Ченцов, Бакберген Мирманов (оба - KA Team), итальянец Маттиа Кольнаги, испанец Алехандро Кутильяс (оба - Formula Team), испанец Даниэль Ногальес, канадец Ник Джилкс, кубинец Эрик Добарганьес (все - SC Racing), россиянин Абдул-Хамид Кафаров и австралиец Николас Стати (оба - Team Seven).

Соревнования по фиджитал-гонкам пройдут в Сочи с 2 по 3 марта.

Первые Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.