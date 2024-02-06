Чесноков: теннисист Медведев может позволить себе пропуск нескольких турниров

Ранее спортсмен снялся с турнира в Роттердаме

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) создал себе хороший запас очков на сезон, поэтому может позволить себе пропустить несколько турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Ранее Медведев снялся с турнира ATP в Роттердаме. На Открытом чемпионате Австралии Медведев дошел до финала, в котором уступил итальянцу Яннику Синнеру.

"Медведев пробежал настолько тяжелый марафон на Australian Open, что быстро восстановиться после него было нереально. Это правильное решение, иногда нужно отдыхать и тренироваться. К тому же Медведев выходом в финал обеспечил себе хороший запас очков, поэтому может позволить себе пропуск нескольких турниров перед "Мастерсами" в Индиан-Уэллсе и Майами", - сказал Чесноков.

Турнир в Роттердаме относится к категории ATP 500, он проходит на кортах с покрытием "хард". В прошлом году Медведев выиграл соревнование, победив в финале Синнера.