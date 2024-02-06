Теннисистка Кудерметова проиграла третий матч подряд

Российская спортсменка уступила на турнире в Абу-Даби британке Хезер Уотсон, занимающей 156-ю позицию в мировом рейтинге

ТАСС, 6 февраля. Россиянка Вероника Кудерметова уступила британке Хезер Уотсон в матче первого круга на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу Уотсон, попавшей в основную сетку соревнований через квалификацию. Кудерметова была посеяна под девятым номером. В следующем круге британка сыграет с испанкой Кристиной Букшей, попавшей в основную сетку как лаки-лузер.

Кудерметова проиграла третий матч подряд. 10 января она уступила соотечественнице Екатерине Александровой во втором круге турнира WTA в австралийской Аделаиде, 15 января - швейцарке Виктории Голубич в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

Кудерметовой 26 лет, она занимает 16-е место в мировом рейтинге, на ее счету два титула WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2022 года. В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Уотсон 31 год, она занимает 156-ю позицию в рейтинге WTA и является победительницей четырех турниров под эгидой организации. Лучший результат спортсменки на турнирах Большого шлема - выход в четвертый круг Уимблдона (2022). В 2016 году она выиграла Уимблдон в миксте.

Турнир в Абу-Даби проводится на покрытии "хард" и относится к категории WTA 500. Фонд соревнований - более $922 тыс. Действующей победительницей является представительница Швейцарии Белинда Бенчич.