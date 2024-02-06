Фигуристка Двоеглазова рассказала, что ее все еще беспокоит травма

Спортсменка пропустила чемпионат России по прыжкам по состоянию здоровья

САРАНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Травма, которую фигуристка Алиса Двоеглазова получила в конце января, все еще ее беспокоит. Об этом она рассказала журналистам.

Ранее источник сообщил ТАСС, что спортсменка пропустила чемпионат России по прыжкам по состоянию здоровья. На текущем первенстве России среди юниоров Двоеглазова набрала 73,50 балла за короткую программу.

"Я стремлюсь сравнивать себя с собой на прошлых соревнованиях, наконец удалось получить за технику 40, оттачивали эту короткую программу. Я усердно готовилась после Кубка Первого канала к прыжковому турниру, прыгала каскады, я бы очень хотела еще раз там поучаствовать, к сожалению, так сложилось, что не смогла там быть, пришлось даже приостановить тренировки на небольшой промежуток, видимо, это дало больше. Я была чуть в лучшей форме, это немного меня сбило, но все, что ни делается, к лучшему. Немного тревожит травма, стараюсь об этом не думать, все трудности, через которые я прошла, знают тренерский штаб и родные", - поделилась Двоеглазова.

"Это самый важный турнир в сезоне, самое главное - не волноваться, волнение только мешает, нужно отключить голову и дать волю телу, а оно все знает. Цель на первенство - сделать максимум, который я успела подготовить. Хотела усложнить контент в плане четверных прыжков, но, видимо, что-то пошло не так, буду катать то, что катала", - добавила спортсменка.

Двоеглазовой 15 лет, она является бронзовым призером чемпионата России по прыжкам прошлого сезона, также спортсменка заняла второе место на Кубке Первого канала среди юниоров. Фигуристка является подопечной Этери Тутберидзе.

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров проходит 6-8 февраля в Саранске.