Россиянка Самсонова разгромила украинку Цуренко на турнире WTA в Абу-Даби

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:1

ТАСС, 6 февраля. Россиянка Людмила Самсонова обыграла украинку Лесю Цуренко в матче первого круга на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби.

Встреча закончилась со счетом 6:0, 6:1 в пользу Самсоновой, посеянной на турнире под восьмым номером. Цуренко не получила номер посева на турнире. В следующем круге россиянка сыграет с победительницей встречи между украинкой Ангелиной Калининой (без номера посева) и итальянкой Лючией Бронцетти, попавшей в основную сетку турнира как лаки-лузер. После матча Цуренко не пожала Самсоновой руку. Российские и белорусские теннисистки выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Украинские спортсменки отказываются от традиционных рукопожатий с ними.

Также во вторник на турнире WTA в румынском городе Клуж-Напока барьер первого круга преодолели две россиянки. Старшая сестра Мирры Андреевой Эрика обыграла румынку Анку Тодони (6:3, 6:4), Элина Аванесян - представительницу Германии Тамару Корпач (6:4, 7:6 (7:3)).

Самсоновой 25 лет, она располагается на 15-й строчке мирового рейтинга. На ее счету четыре титула WTA. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила далее четвертого круга. В 2021 году в составе российской команды Самсонова стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Цуренко 34 года, она занимает 37-е место в рейтинге WTA и является победительницей четырех турниров под эгидой организации. Выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2018 года - лучший результат украинки на турнирах Большого шлема.

Турнир в Абу-Даби проводится на покрытии "хард" и относится к категории WTA 500. Фонд соревнований - более $922 тыс. Действующей победительницей является представительница Швейцарии Белинда Бенчич.