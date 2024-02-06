Теннисист Медведев получит более $1,5 млн за участие в выставочном турнире в Эр-Рияде

Общий призовой фонд соревнований составит более $6 млн

ТАСС, 6 февраля. Победитель Открытого чемпионата США 2021 года российский теннисист Даниил Медведев получит более $1,5 млн за участие в выставочном турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), общий призовой фонд соревнований составит более $6 млн. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Турнир пройдет в октябре, точные даты проведения будут объявлены позднее.

Организаторы также объявили о выступлении в соревнованиях 24-кратного победителя турниров Большого шлема серба Новака Джоковича, 22-кратного победителя турниров Большого шлема испанца Рафаэля Надаля и его соотечественника, чемпиона двух турниров Большого шлема Карлоса Алькараса, действующего победителя Открытого чемпионата Австралии итальянца Янника Синнера и седьмой ракетки мира датчанина Хольгера Руне.

Каждый игрок получит более $1,5 млн только за участие в турнире. Для сравнения, Синнер за победу на Открытом чемпионате Австралии 2024 года получил более $2 млн, финалист турнира Медведев - более $1,1 млн.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в мировом рейтинге. В 2022 году теннисист 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Медведев шесть раз доходил до финала турниров Большого шлема, но сумел победить лишь однажды - на Открытом чемпионате США в 2021 году.