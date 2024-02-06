Ученица Тутберидзе Базылюк выиграла короткую программу на первенстве России среди юниоров

Фигуристка получила за свое выступление 74,30 балла

САРАНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Маргарита Базылюк лидирует после короткой программы на первенстве России среди юниоров. Соревнования проходят в Саранске.

Базылюк получила за свое выступление 74,30 балла. Второе место заняла Алиса Двоеглазова (73,50 балла), третье - София Дзепка (70,75). Базылюк и Двоеглазова тренируются в группе Этери Тутберидзе, Дзепка - в школе имени С. А. Жука.

Также во вторник с короткими программами выступили юноши. Лучшим стал подопечный Тутберидзе Арсений Федотов (87,78), вторым идет Николай Угожаев (83,83), третьим - Марк Лукин (80,49).

20 января Базылюк и Федотов стали победителями индивидуальных соревнований на чемпионате России по прыжкам.

И девушки, и юноши представят произвольные программы 7 февраля.