Роман Ротенберг считает, что тренер "Авангарда" дал установку травмировать Толчинского

Хоккеист Сергей Толчинский покинул площадку после силового приема во втором периоде матча "Авангард" - СКА

ТАСС, 6 февраля. Наставник омского "Авангарда" Михаил Кравец дал установку травмировать хоккеиста петербургского СКА Сергея Толчинского. Такое мнение высказал главный тренер СКА Роман Ротенберг в эфире телеканала "КХЛ-ТВ" после матча.

Встреча регулярного чемпионата Фонбет - континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Авангардом" и СКА завершилась победой команды из Омска со счетом 9:5. В конце второго периода Толчинский покинул лед после силового приема в исполнении Никиты Холодилина.

"Пошел соперник убивать Толчинского. Думаю, что это указание Михаила Кравеца, который у нас в СКА такие же вещи делал. Это неправильно, зачем убивать игроков на льду, надо играть в хоккей. Наши ребята молодцы, проявили характер", - сказал Ротенберг.

Кравец был помощником главного тренера СКА с 2012 по 2014 год и главным тренером команды "СКА-Нева", которая выступала в Высшей хоккейной лиге (ныне - Всероссийская хоккейная лига) и входит в систему СКА.

Толчинский с 2020 по 2023 год выступал за "Авангард", в составе которого выиграл Кубок Гагарина (2021) и был признан самым ценным игроком плей-офф.