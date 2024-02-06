Роман Ротенберг призвал КХЛ разобраться в эпизоде с травмой Толчинского

Во втором периоде матча "Авангард" - СКА против Сергея Толчинского провели силовой прием, после которого хоккеист покинул лед

ОМСК, 6 февраля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) должна разобраться в эпизоде, в котором нападающему СКА Сергею Толчинскому нанесли травму. Такое мнение журналистам высказал главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг.

Встреча регулярного чемпионата Фонбет - КХЛ между "Авангардом" и СКА завершилась победой команды из Омска со счетом 9:5. В конце второго периода Толчинский покинул лед после силового приема в исполнении Никиты Холодилина.

"Был момент с Толчинским, когда его хотели убить, тут надо разобраться, учитывая до этого момент с Артемом Лукояновым (нападающий "Ак Барса" - прим. ТАСС). Это все разберут профессионалы, - сказал Ротенберг. - Верим, Толчинский парень крепкий, держит удар, его состояние пока неизвестно. Грязь в хоккее нам не нужна, иначе мы потеряем спонсоров и болельщиков".

В эфире "КХЛ-ТВ" Ротенберг после матча сказал, что наставник омского "Авангарда" Михаил Кравец дал установку травмировать Толчинского.

Главный тренер СКА рассказал о повреждении остальных игроков. "У [вратаря] Павла Мойсевича не такая тяжелая травма, шайба попала ему в колено, - объяснил Ротенберг обратную замену голкипера. - Травму получил Михаил Воробьев. Мы играли теми, кто мог выходить на лед. До плей-офф главное, чтобы все были живы-здоровы".

В следующем матче 8 февраля СКА на выезде сыграет с астанинским "Барысом".