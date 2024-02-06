Главный тренер "Авангарда" Кравец назвал слова Ротенберга о нем оскорбительной неправдой

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча сказал, что наставник омского "Авангарда" Михаил Кравец дал установку травмировать нападающего Сергея Толчинского

ОМСК, 6 февраля. /ТАСС/. Высказывания главного тренера СКА Романа Ротенберга о намерении соперника травмировать форварда петербургского клуба Сергея Толчинского по установке наставника омского "Авангарда" являются оскорбительной неправдой. Об этом журналистам заявил главный тренер "Авангарда" Михаил Кравец.

Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Авангардом" и СКА завершилась победой команды из Омска со счетом 9:5. В конце второго периода Толчинский покинул лед после силового приема в исполнении Никиты Холодилина. Ротенберг после матча сказал, что Кравец во время работы в СКА давал задания таким образом выводить соперников из строя.

"К сожалению, мне не очень это приятно обсуждать. На протяжении своей хоккейной и тренерской карьеры мыслей заказывать драку, заставлять подраться с кем-то не было. Никогда не терпел подлость и не заставлял ее делать. Не знаю, откуда эти выдумки. Я работал в СКА, у меня уважительные отношения с сотрудниками клуба", - сказал Кравец.

"Эти слова - неправда, она оскорбительна для меня, как я считаю. Я тоже главный тренер, надо уважать соперника. Надеюсь, кто переживает за "Авангард", на моей стороне. Драться можно, но подлости и гадости не было. И после того эпизода удаления не было ", - ответил главный тренер "Авангарда" на слова Ротенберга.

В следующем матче "Авангард" 8 февраля примет московский "Спартак".