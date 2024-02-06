Эксперт не увидел злого умысла в действиях Холодилина против Толчинского в матче КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что наставник омичей Михаил Кравец дал задание вывести из строя одного из лидеров санкт-петербургской команды

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Форвард "Авангарда" Никита Холодилин в столкновении с соперником из СКА Сергеем Толчинским не имел умысла нанести ему травму в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший судья Александр Зайцев.

В конце второго периода матча "Авангард" - СКА (9:5) в Омске Толчинский не смог продолжить игру после столкновения у борта с Холодилиным. Арбитры не наказали игрока "Авангарда" за это столкновение, выписав лишь малый штраф за драку с Алексом Гальченюком. После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что наставник омичей Михаил Кравец дал задание вывести из строя одного из лидеров санкт-петербургской команды. Кравец в ответ назвал высказывания Ротенберга оскорбительной неправдой.

"Само по себе столкновение является нарушеним правил. Толчинский отдал шайбу, отключился от игры, и в этот момент ему врезаются в спину. Это чистый толчок на борт, - сказал Зайцев. - Учитывая, что после столкновения игрок СКА не смог продолжить матч, в случае удаления это был бы большой штраф. Тут упущение судьи, который был на противоположной стороне, поскольку арбитр у борта этого не видел, так как ему обзор перекрывал игрок. Второй главный должен был это увидеть, но не подстраховал. Учитывая сам факт, когда игрок вынужденно уходит в раздевалку, судьи должны были провести оперативно летучку и проконсультироваться. Методическая ошибка второго главного арбитра".

Специалист при этом не согласился с заявлением Ротенберга об умышленной грубости в действиях игрока "Авангарда". "Это был обычный стык. Это игра, к сожалению, так бывает. В средней зоне кто будет убивать - это игровой момент. Убивать могли бы, например, в углу, когда один зажимает, а второй бьет", - отметил Зайцев.

Кравец был помощником главного тренера СКА с 2012 по 2014 год и главным тренером команды "СКА-Нева", которая выступала в Высшей хоккейной лиге (ныне - Всероссийская хоккейная лига) и входит в систему СКА. Толчинский с 2020 по 2023 год выступал за "Авангард", в составе которого выиграл Кубок Гагарина (2021) и был признан самым ценным игроком плей-офф.