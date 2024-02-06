Фигуристка Щербакова рассказала, что конкуренция мотивирует их с Гончаровым

На чемпионате России среди юниоров в Саранске дуэт за ритм-танец набрал 71,80 балла

САРАНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Фигуристов Анну Щербакову и Егора Гончарова, выступающих в танцах на льду, мотивирует конкуренция в танцах на льду. Об этом спортсмены заявили журналистам.

На чемпионате России среди юниоров в Саранске дуэт за ритм-танец набрал 71,80 балла.

"На наш взгляд, прокат был нормальный, в плане эмоций и раскрытия образов справились, насчет чистоты есть куда расти. В спорте высокая конкуренция, это нас мотивирует", - поделилась Щербакова.

"В тот раз никто не ожидал [победы], тут от нас ожидали, мы должны подтверждать. У нас самые высокие цели, первое место одно. Мы с братом Глебом не смотрим прокаты друг друга, конкуренция в братских отношениях никак не отражается, у нас дружественная атмосфера в команде", - добавил Гончаров.

Щербакова и Гончаров - победители первенства России 2023 года среди юниоров. Первенство России по фигурному катанию среди юниоров проходит 6-8 февраля в Саранске.