Фигуристы Рыбакова и Махноносов не думают о местах и баллах на юниорском первенстве

Дуэт лидирует после ритм-танца на юниорском первенстве России

САРАНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Фигуристы Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов не думают о местах и баллах на первенстве России среди юниоров в Саранске. Об этом журналистам заявили спортсмены.

Дуэт лидирует после ритм-танца на юниорском первенстве России, набрав 75,68 балла.

"Тренеры очень нам помогают, рассказывают, как правильно настраиваться, появилось больше ответственности. Мы старались делать то, что накатывали, о местах и баллах не думали", - рассказала Рыбакова.

"На данный момент мы уже думаем о завтрашнем дне, допустили несколько задоринок, которые не намерены допускать, но, к счастью, нам это не помешало. Разницы не заметили по настрою, каждый раз намереваемся делать максимум", - добавил Махноносов.

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров проходит 6-8 февраля в Саранске.