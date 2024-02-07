Овечкин забросил 832-ю шайбу в НХЛ, до рекорда Гретцки - 62 гола

"Вашингтон" дома уступил "Монреалю"

ТАСС, 7 февраля. "Вашингтон" проиграл "Монреалю" со счетом 2:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Ник Сузуки (7-я и 8-я минуты), Майкл Пеццетта (14), Юрай Слафковский (52, 55). У "Вашингтона" отличились Александр Овечкин (27) и Расмус Сандин (52).

Овечкин забросил десятую шайбу в сезоне, российский нападающий и капитан "Вашингтона" забил 832-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).

"Вашингтон" занимает седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, команда набрала 51 очко в 48 матчах. "Монреаль" идет шестым в Атлантическом дивизионе с 50 очками после 50 встреч. В следующем матче "Вашингтон" на выезде сыграет с "Флоридой" 9 февраля, "Монреаль" на следующий день примет "Даллас".