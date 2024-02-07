Чернышенко считает, что западные политики не простили России успеха Олимпиады в Сочи

Вице-премьер отметил, что Олимпийские игры 2014 года были по достоинству оценены международным сообществом

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Спорт на Западе сдает свои позиции с точки зрения своих базовых ценностей - честной спортивной борьбы и отсутствия дискриминации. Такое мнение в интервью ТАСС высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"России никогда не прощают успеха, Олимпиада в Сочи была по достоинству оценена международным сообществом, - сказал Чернышенко. - Все - и спортсмены, и члены Международного олимпийского комитета (МОК) - говорили о высочайшем уровне ее подготовки и проведения, глава МОК Томас Бах в своем финальном выступлении назвал наши Игры безупречными. Но мы видим, как за последние годы отношение к России и, в частности, к ее спортивным успехам изменилось. Это объясняется конъюнктурой и зависимостью МОК от финансирования со стороны западных спонсоров".

"К сожалению, на Западе спорт тесно переплетается с политикой и сдает позиции с точки зрения своих базовых ценностей - честной спортивной борьбы и отсутствия дискриминации. Россия же выступает за справедливый спорт и поэтому проводит соревнования новых открытых форматов", - добавил вице-премьер.

Чернышенко возглавлял оргкомитет зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года, которые проходили с 7 по 23 февраля.