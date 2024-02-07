"Эдмонтон" не сумел повторить рекорд "Питтсбурга" по числу побед подряд в матчах НХЛ

Канадский клуб дома уступил "Вегасу" со счетом 1:3

ТАСС, 7 февраля. "Вегас" обыграл "Эдмонтон" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Николя Руа (19-я минута), Чандлер Стивенсон (42) и Вильям Карлссон (60). У "Эдмонтона" отличился Коннор Макдэвид (5). Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев не отметился результативными действиями.

"Вегас" прервал 16-матчевую победную серию "Эдмонтона" в регулярном чемпионате. Канадский клуб по этому показателю делит второе место в истории НХЛ с "Коламбусом", одержавшим 16 побед подряд в сезоне-2016/17. Рекордсменом является "Питтсбург", который одержал 17 побед в сезоне-1992/93.

"Вегас" занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе с 66 очками после 51 матча, "Эдмонтон" идет третьим с 59 очками после 46 встреч. В следующем матче "Вегас" на выезде сыграет с "Аризоной" 9 февраля, "Эдмонтон" на следующий день проведет гостевую игру с "Анахаймом".