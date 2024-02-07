Чернышенко: олимпийское движение заражено вирусом русофобии

Вице-премьер отметил, что на Олимпийских играх исчез дух соревновательности

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Олимпийское движение растеряло свои базовые ценности. Такое мнение в интервью ТАСС высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Олимпийское движение сейчас заражено вирусом русофобии и растеряло свои базовые ценности, на Олимпиадах исчез дух соревновательности, - сказал Чернышенко. - Мы видим, что право провести Игры получают те страны, которые готовы просто подать заявку, они выигрывают без борьбы. Надеемся, что Международный олимпийский комитет (МОК) все-таки изменит свою политику и через какое-то время сотрудничество удастся возобновить. Но это вопрос перспективы, а пока Россия идет своим путем".

"По поручению президента мы проводим соревнования новых открытых форматов, Владимир Путин всегда всячески поддерживал и продолжает поддерживать активное развитие спорта, - продолжил вице-премьер. - Глава государства поставил задачу, чтобы к 2030 году 70% россиян регулярно занимались физкультурой и спортом, и мы уверенно движемся к этому показателю. При этом внешние вызовы и санкции, которые коснулись и спортивной сферы, не стали препятствием для развития массового спорта и создания новой спортивной инфраструктуры по всей стране. В текущей ситуации сложности возникли только у профессиональных спортсменов, которых отстранили от многих международных состязаний, но мы продолжаем создавать все условия, чтобы наши атлеты постоянно поддерживали соревновательную активность".

8 декабря 2023 года МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, сохранив запрет на их выступление во всех командных соревнованиях. В участии также будет отказано спортсменам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности.