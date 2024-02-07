Чернышенко заявил, что Россия имеет прекрасные перспективы в развитии спорта

Спорт должен оставаться вне политики, отметил вице-премьер

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия в 2024 году примет несколько значимых соревнований, у страны прекрасные перспективы в международном спортивном движении. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Перспективы [России в международном спортивном движении в ближайшие годы] прекрасные. Только в текущем году наша страна примет сразу несколько значимых международных спортивных соревнований открытых форматов, - сказал Чернышенко. - Это Игры будущего, Игры стран БРИКС, Всемирные игры дружбы, VIII Международные игры "Дети Азии" и другие масштабные мероприятия".

"Более того, мы сегодня сами задаем спортивные тренды. Россия стала пионером фиджитал-движения - это совершенно новый и самостоятельный вид спорта, существующий отдельно от классического спорта и киберспорта. Мы хотим дать спортсменам всех стран и народов возможность побеждать в честной борьбе без политического окраса - для этого и нужны такие состязания. Спорт должен всегда оставаться вне политики", - добавил вице-премьер.

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта, Игры БРИКС состоятся там же с 12 по 23 июня, Игры дружбы с 15 по 29 сентября примут Москва и Екатеринбург, "Дети Азии" пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля.