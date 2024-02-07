Чернышенко: порядка 2 тыс. человек примут участие в Играх будущего

На соревнования заявились участники из более 100 стран

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Участие в Играх будущего примут около 2 тыс. человек из более 100 стран. Об этом в интервью ТАСС рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Интерес к ним действительно очень большой, - сказал Чернышенко. - Первый в мировой истории международный мультиспортивный турнир "Игры будущего", безусловно, станет одним из самых знаковых спортивных событий 2024 года. Эти соревнования призваны открыть новую главу в мире спорта, продемонстрировать международному сообществу уникальную спортивную концепцию. В программе турнира 21 инновационная фиджитал-дисциплина на стыке современных технологий, цифровой среды и физической активности".

"Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Игры будущего - масштабный международный турнир, мы готовимся принять более 260 опытных команд и порядка 2 тыс. участников. Заявились уже участники из более 100 стран, участие в турнире клубное и открытое, а в одной команде могут быть представители разных стран. Игры планируем освещать на стриминговых и онлайн-платформах, также соревнования будут включены в программную сетку мировых вещателей", - добавил вице-премьер.

Первые Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.