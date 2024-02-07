Митрофанов: РФС в 2023 году делал все для возвращения команд на международную арену

РФС проводил различные переговоры, формальные и неформальные встречи по вопросу допуска россиян, рассказал генеральный секретарь организации

ТАСС, 7 февраля. Российский футбольный союз (РФС) провел весь необходимый объем работы для достижения положительных шагов по возвращению российских сборных и клубов на международную арену. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"Сделал ли РФС все возможное для возвращения на международную арену? Скорее да, когда есть оценочные категории, любой человек имеет право сказать, что можно было сделать что-то еще, - сказал Митрофанов. - Но я, честно говоря, не вижу, как бы это привело к изменению наших позиций в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Весь необходимый объем работы со стороны РФС, различные переговоры, формальные и неформальные встречи - все было сделано".

"Есть и позитивные шаги в этом направлении, например, участие команд РФС в турнирах развития УЕФА, в том числе и на территории России, которые являются официальными соревнованиями. Национальная сборная России провела товарищеские матчи почти в полном объеме: 8 из 10 возможных встреч. Поучаствовали в большом количестве турниров за рубежом по различным дисциплинам, но, конечно, хотелось бы стандартной и полноценной работы внутри системы", - добавил генеральный секретарь РФС.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В 2023 году сборная России провела товарищеские игры с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2), Кубы (8:0). В сентябре команда была разделена на две группы, в первую вошли игроки до 23 лет, они провели товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).