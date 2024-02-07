Чернышенко рассказал, что был впечатлен лыжной гонкой на 50 км на Олимпиаде в Сочи

Вице-премьер отметил, что до сих пор испытывает чувство гордости за российских спортсменов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Лыжная гонка на 50 км на Олимпийских играх в Сочи произвела наибольшее впечатление на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Безусловно, одно из самых ярких воспоминаний связано с победой заявки Сочи, которую мы очень тщательно готовили, - сказал Чернышенко. - Это было переломным, знаковым моментом - раньше Россию почти 30 лет не пускали в круг стран - организаторов глобальных событий: Олимпиад, чемпионатов мира, Универсиад и Expo. Эта победа стала возможной благодаря поддержке нашего президента, в самый ответственный момент Владимир Путин лично прилетел в Гватемалу и провел два дня в переговорах с членами Международного олимпийского комитета, убеждая их в достоинствах города-кандидата. Президента все отговаривали лететь в незнакомую страну, где только недавно закончилась гражданская война, а на перекрестках еще стояли пулеметные гнезда. Но он все равно отправился представлять заявку, потому что верил в потенциал нашей страны".

"Решающей датой было 5 июля 2007 года - в этот день в Гватемале состоялась сессия Международного олимпийского комитета, - продолжил вице-премьер. - Кульминацией стала презентационная речь, которую президент произнес на английском, а под конец и на французском языках. Владимир Путин пообещал: Россия сделает все, чтобы наши Игры стали лучшим в истории. И нам поверили, в итоге Сочи выиграл право на проведение Олимпиады".

Говоря о впечатлениях от Олимпийских игр, Чернышенко отметил церемонию открытия и лыжную гонку на 50 км. "Другое незабываемое воспоминание - это церемония открытия Олимпийских игр, мы сами себе поставили задачу сделать ее лучшей, - сказал он. - До Сочи уже были блестящие церемонии, например, на Играх в Лондоне в 2012 году, и нам было на кого равняться. При этом мы верили, что сможем сделать еще технологичнее и ярче, и хотели показать Россию болельщикам всего мира такой, какой знаем ее мы сами - открытой и гостеприимной. Церемония получилась по-настоящему впечатляющей, мы продемонстрировали, на каком высоком уровне можно организовывать такие масштабные события".

"Открытие Игр в Сочи стало одним из самых зрелищных за всю олимпийскую историю и надолго осталось в памяти российских и зарубежных зрителей, в том числе благодаря современным компьютерным фишкам и технологиям. За всю подготовку шоу в целом отвечали 3 человека: это генеральный директор Первого канала Константин Эрнст - главный продюсер и автор сценария церемонии, режиссер-постановщик Андрей Болтенко и художник-постановщик Георгий Цыпин. Вместе они оказались невероятно креативной, творческой и интеллектуальной командой, которая смогла придумать и сделать неожиданную и очень трогательную церемонию. Если говорить непосредственно о соревнованиях, то лично меня больше всего впечатлила гонка на 50 километров, где наши лыжники заняли весь пьедестал - до сих пор испытываю невероятное чувство гордости за российских спортсменов", - добавил вице-премьер.

Чернышенко возглавлял оргкомитет зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года, которые проходили с 7 по 23 февраля.