Бронзовый призер Олимпиады-2022 саночница Иванова не выступит на зимней Спартакиаде

Спортсменка в текущем сезоне ни разу не выходила на старты

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года в личном турнире саночниц Татьяна Иванова пропустит Всероссийскую спартакиаду по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов.

"Татьяна Иванова не выступит на Спартакиаде, - сказал Чудинов. - Мы ждем ее только на чемпионате России".

По словам тренера, для участия в Спартакиаде спортсменам необходимо выступить перед этим на нескольких российских стартах, однако Иванова в этом сезоне еще ни разу не выходила на трассу.

Как сообщал ранее ТАСС, Иванова в настоящее время учится в Российском международном олимпийском университете (РМОУ) в Сочи. Обладательница двух медалей Олимпийских игр проходит обучение в РМОУ по программе профессиональной переподготовки "Мастер спортивного администрирования".

Ивановой 32 года. На Олимпиаде 2014 года в Сочи она стала серебряным призером в командной гонке. В ее активе также одна золотая, пять серебряных и две бронзовые медали чемпионатов мира. Она восьмикратная чемпионка Европы.

Турнир саночников в рамках Спартакиады пройдет на олимпийской трассе в Сочи с 12 по 13 февраля. Чемпионат России состоится там же с 17 по 22 февраля.