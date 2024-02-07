Первый российский медалист сочинской Олимпиады Граф поделилась воспоминаниями об Играх

Спортсменка рассказала, что испытала невероятные эмоции во время соревнований

СОЧИ, 7 февраля. /ТАСС/. Бывшая российская конькобежка Ольга Граф сохранила комбинезон, в котором она завоевала первую для России олимпийскую медаль на Играх в Сочи. Об этом она рассказала ТАСС.

7 февраля отмечается 10 лет со дня открытия Олимпиады в Сочи. Граф завоевала бронзу на дистанции 3 000 м 9 февраля 2014 года.

"Воспоминаний с сочинской Олимпиады немало, в том числе и каверзных, - сказала Граф. - Одно расстегивание комбинезона чего стоит - не забыть, не стереть. Потом были невероятные эмоции, невероятная, дикая популярность, потому что я открыла медальный зачет - я не могла даже выйти на улицу. Слезы болельщиков, слезы людей, такая искренность, флаг, который я несла. Хоть я и не стала первой, меня все встречали как олимпийскую чемпионку. Эти эмоции, конечно, хочется еще и еще испытывать".

Выступление Граф в Сочи запомнилось и тем, что спортсменка оголила часть тела, расстегнув комбинезон сразу после завоевания медали. "Комбинезон жив. Замечательный, красивый комбинезон, но я, конечно, пока не могу в него влезть и, наверное, уже не смогу, потому что он был сшит очень плотно, а я после рождения ребенка, скажем так, не в той форме", - сказала она.

"Но я его берегу. Возможно, ребенок мой будет заниматься конькобежным спортом, однажды я ей скажу: "Алиночка, примерь". Заставлять заниматься спортом не буду, но буду направлять, потому что в Коломне у нас конькобежный центр суперсовременный, почему нет? Нужно использовать все технологии и заниматься тем спортом, который наиболее развит в вашем городе", - добавила бывшая спортсменка.

Граф 40 лет, в Сочи она также завоевала бронзу в командной гонке, является многократным призером чемпионатов мира. Карьеру она завершила в 2020 году.