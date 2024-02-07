Футболист Нгамалё прибудет в расположение "Динамо" 7 февраля

Нападающий провел 2 матча в составе сборной Камеруна на Кубке африканских наций

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Нападающий сборной Камеруна по футболу Муми Нгамалё прибудет в расположение московского "Динамо" на сборах в Турции 7 февраля. Об этом ТАСС сообщили в "Динамо".

Нгамалё провел на Кубке африканских наций 2 матча в составе сборной Камеруна, не отметившись результативными действиями. Сборная Камеруна покинула турнир на стадии 1/8 финала, уступив нигерийцам (0:2).

"Муми Нгамалё сегодня приедет в расположение "Динамо" после участия в Кубке африканских наций", - сказал собеседник агентства.

"Динамо" проводит второй сбор в Турции, он завершится 13 февраля. Третьи сборы московского клуба пройдут там же с 16 по 25 февраля.

В первом матче после возобновления Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" на своем поле сыграет против столичного "Локомотива", встреча пройдет на "ВТБ-Арене" 3 марта и начнется в 16:30 мск. Нгамалё 29 лет, он выступает за "Динамо" с 2022 года. В текущем сезоне футболист провел 21 матч в разных турнирах, забив 3 мяча и отдав 4 результативные передачи.