Хоккеист СКА Толчинский избежал серьезной травмы в матче с "Авангардом"

Нападающий не сможет принять участие в следующей игре клуба

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Нападающий петербургского СКА Сергей Толчинский не примет участия в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казахстанского "Барыса", однако игрок сумел избежать серьезной травмы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

"Сергей Толчинский точно не сможет принять участия в следующей игре, - написал Ротенберг. - Серега - крепкий парень, ему повезло в том эпизоде, и он не выбыл до конца сезона, хотя риск был очень велик. Желаю ему здоровья и скорейшего возвращения на лед".

В конце второго периода матча между омским "Авангардом" и СКА (9:5) в Омске 6 февраля Толчинский не смог продолжить игру после столкновения у борта с нападающим омичей Никитой Холодилиным. Арбитры не наказали игрока "Авангарда" за это столкновение, выписав лишь малый штраф за драку с Алексом Гальченюком. После матча Ротенберг заявил, что наставник омичей Михаил Кравец дал задание вывести из строя одного из лидеров петербургской команды. Кравец в ответ назвал высказывания Ротенберга оскорбительной неправдой.