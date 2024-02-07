Десять цитрусовых деревьев высадили в Сочи чемпионы и призеры Игр-2014

В церемонии приняли участие, в частности, биатлонист Дмитрий Малышко, фигурист Дмитрий Соловьев, шорт-трекист Владимир Григорьев

СОЧИ, 7 февраля. /ТАСС/. Десять цитрусовых деревьев высадили в сочинском парке "Ривьера" призеры и чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Цитрусовое дерево в Сочи признано деревом дружбы. Олимпийцы высадили кумкват, грейпфрут, мандарин, помело и лимон. Также было посажено дерево дружбы парка "Ривьера" с черенками четырех сортов цитрусовых - грейпфрута, апельсина, мандарина и лимона.

В церемонии приняли участие олимпийские чемпионы 2014 года биатлонисты Алексей Волков, Дмитрий Малышко, фигурист Дмитрий Соловьев, шорт-трекист Владимир Григорьев; серебряные призеры лыжники Александр Бессмертных, Дмитрий Япаров, Максим Вылегжанин, биатлонистка Ольга Вилухина, саночники Альберт Демченко, Александр Денисьев, Владислав Антонов, Татьяна Иванова; бронзовые призеры конькобежцы Ольга Граф, Юлия Скокова, Екатерина Лобышева. Также в церемонии приняли участие олимпийские чемпионы из Белоруссии фристайлисты Алла Цупер и Антон Кушнир.

После торжественной посадки деревьев спортсмены оставили свои пожелания в книге почетных гостей парка и провели автограф-сессию. Праздничные мероприятия организованы Олимпийским комитетом России.