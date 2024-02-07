Митрофанов: УЕФА очень быстро согласовал проведение матча сборных России и Сербии

Игра пройдет в Москве 21 марта

ТАСС, 7 февраля. Согласование товарищеского матча сборных России и Сербии со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прошло максимально быстро. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

"Нужно, чтобы игра состоялась, в течение последних двух лет были такие ситуации, что удивляться уже ничему не приходится, - сказал Митрофанов. - Формально никаких препятствий к проведению матча нет. Есть договор, подписанный двумя сторонами, есть одобрение Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА. Нет предпосылок, что игра не состоится. Сам факт проведения встречи со сборной Сербии в России - это важно".

"На моей памяти это было самое быстрое согласование матча со стороны УЕФА. Впрочем, и проверять было нечего: две сборные УЕФА обратились в организацию для проведения игры на территории УЕФА. Что тут думать? Согласились", - добавил он.

Сборные России и Сербии сыграют 21 марта на "ВТБ-Арене" в Москве. 20 декабря 2023 года президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил о договоренности о проведении товарищеского матча между сборными России и Сербии. После этого Украинская ассоциация футбола попросила ФИФА и УЕФА принять меры и не допустить проведения игры.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.