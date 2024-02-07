Жуков заявил, что в проведение Олимпиады в Сочи верили единицы

Олимпийские игры в Сочи были реализованы трудом всей страны, отметил Александр Жуков

СОЧИ, 7 февраля. /ТАСС/. Единицы около 20 лет назад верили в проведение в России зимней Олимпиады. Об этом на торжественной церемонии открытия Дня зимних видов спорта в Сочи заявил бывший глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.

"Когда почти двадцать лет тому назад возникла идея провести Игры в Сочи, единицы верили в то, что это возможно, - сказал Жуков. - Но была мечта, и она была реализована. Когда в Гватемале президент МОК поднял табличку и там было "Сочи", это было всенародное ликование".

"Но это было только начало пути. Нужно было в короткое время все это построить. Трудом всей страны это было реализовано. Это были лучшие Игры - и по реализации, и по выступлению спортсменов. Мы выступали блестяще, Россия с замиранием сердца следила за этими Играми. За этим праздником с замиранием сердца следили во всем мире", - добавил он.

7 февраля отмечается десять лет со дня открытия Олимпиады в Сочи.