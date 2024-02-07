Поздняков заявил, что мировой спорт до сих пор признает Олимпиаду в Сочи лучшей в истории

7 февраля отмечается 10 лет со дня открытия Олимпийских игр в Сочи

СОЧИ, 7 февраля. /ТАСС/. Мировые спортивные организации признают Олимпийские игры 2014 года в Сочи лучшими в истории, несмотря на текущие санкции в отношении российских спортсменов. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на торжественной церемонии открытия Дня зимних видов спорта.

"Спасибо за атмосферу олимпийской зимней столицы, - сказал Поздняков. - Сегодня, несмотря на сложности во взаимоотношениях с международными спортивными организациями, они признают, что это были лучшие Игры в истории".

"Когда в Гватемале а 2007 году было принято решение [о проведении Олимпиады в Сочи], мы стали восьмой страной за всю историю олимпийского движения, которой было предоставлено право проведения летних и зимних Игр, - добавил почетный президент ОКР Виталий Смирнов. - Мы внесли огромный вклад в развитие олимпийского движения. Сейчас очень трудно перечислить всех тех, кто принимал участие в подготовке и проведении Игр. Это были фантастические Игры. Это были народные Игры, молодежные Игры. Все понимали участие".

7 февраля отмечается 10 лет со дня открытия Олимпиады в Сочи.