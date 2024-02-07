Митрофанов рассказал о возможных матчах сборной России по футболу в 2024 году

РФС ведет переговоры с командой из Латинской Америки

ТАСС, 7 февраля. Российский футбольный союз (РФС) находится в активной стадии переговоров по проведению второго товарищеского матча национальной команды в марте. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"Найдем ли мы время? Пока не могу сказать, после чемпионата Европы начинаются другие европейские соревнования, я бы предложил сначала сыграть с командой Сербии, - с казал Митрофанов. - Сейчас мы в активной стадии переговоров на второй мартовский матч. С коллегами из Белоруссии ведем переговоры по лету, но пока рано о чем-то говорить".

"С какой сборной ведем переговоры по мартовскому матчу? Скажу лишь, что это одна из стран Латинской Америки", - добавил генеральный секретарь РФС.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В 2023 году сборная России провела товарищеские игры с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2), Кубы (8:0). В сентябре команда была разделена на две группы, в первую вошли игроки до 23 лет, они провели товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).

21 марта сборная России проведет товарищескую игру с командой Сербии, матч пройдет в Москве на "ВТБ-Арене".