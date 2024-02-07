Митрофанов заявил, что РФС доволен работой Карпина в сборной России по футболу

Генсек РФС отметил, что во время мартовских сборов возможно обсуждение нового контракта с Валерием Карпиным

ТАСС, 7 февраля. Российский футбольный союз (РФС) доволен работой Валерия Карпина на посту главного тренера национальной сборной и может обсудить с ним подписание нового контракта в марте. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"Карпин проводит тяжелейший сезон: быть главным тренером "Ростова" с закрытым аэропортом и таким количеством матчей, готовить сборную, искать мотивацию, живя в автобусе, не имея выходных, - это очень сложно, - сказал Митрофанов. - Работа тренера крайне эмоциональная, можно только представить, насколько он выхолощен. Карпин проводит великолепный сезон в сборной, несмотря на сложнейшую ситуацию, он мотивирует игроков, да, может быть, он где-то резок в высказываниях, где-то не совсем корректен, но все мы учимся в этой ситуации, которую можно назвать из ряда вон выходящей. Если коротко, мы довольны его работой".

"Подписание нового контракта? Исходим из того, что мы удовлетворены его работой, понимаем, что для него работать в условиях неопределенности тяжелее. Возможно, во время мартовских сборов совместно с президентом РФС переговорим с Карпиным и примем решение", - добавил он.

Карпину 55 лет, он возглавляет сборную России с 2021 года. В 2023 году сборная России провела товарищеские игры с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2), Кубы (8:0). В сентябре команда была разделена на две группы, в первую вошли игроки до 23 лет, они провели товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).