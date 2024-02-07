Фигуристка Загитова провела экскурсию на выставке "Россия"

В экскурсии приняли участие порядка 20 детей

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка фигуристка Алина Загитова провела "Экскурсию со знанием" на Международной выставке-форуме "Россия". Экскурсия прошла на экспозиции Министерства спорта РФ, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Загитова вместе с экскурсоводом прошла все стенды на экспозиции Минспорта. В мероприятии приняли участие порядка 10-20 детей. После нее Загитова провела небольшую викторину, за правильные ответы вручались подарки. Затем Загитова сделала совместную фотографию с детьми. Чуть позднее в среду фигуристка проведет мастер-класс на катке ВДНХ.

Загитовой 21 год, она является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019). Также на ее счету серебро Олимпийских игр в командном турнире фигуристов (2018).

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.