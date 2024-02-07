Левитин считает, что будущие зимние Олимпийские игры не смогут повторить успех Сочи

В 2026 году Олимпийские игры пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо

СОЧИ, 7 февраля. /ТАСС/. Города, которые примут зимние Олимпийские игры 2026 и 2030 годов, по качеству организации и инфраструктуре не смогут соревноваться с Сочи, где прошли Игры 2014 года. Такое мнение журналистам высказал помощник президента РФ Игорь Левитин.

"Место проведения Игр, инфраструктура были определены правильно. Мы знаем, что там, где пройдут Игры в 2026 и 2030 годах, не смогут повторить качество организации и инфраструктуры, которое было в Сочи", - сказал Левитин.

"Мы всегда говорим о наследии, например, гостиницы, дороги, но главное - человеческое наследие. За десять лет тут прошли тысячи спортсменов из десятков стран мира. Важное наследие с точки зрения образования - образовательный центр "Сириус". Такого использования наследия Олимпиады нет ни в одной стране", - добавил он.

В 2026 году Олимпийские игры пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, место проведения Игр 2030 года еще не определено.