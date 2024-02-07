Загитова рассказала, что не обращала внимания на церемонию открытия Олимпиады в Пхёнчхане

Спортсменка рассказала, что была сфокусирована на том, чтобы достойно представить Россию на соревнованиях

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова не обращала внимания на церемонии открытия и закрытия Игр в Пхёнчхане, поскольку была сфокусирована на своем выступлении. Об этом она рассказала журналистам.

Загитова проводит "Экскурсию со "Знанием" на международной выставке-форуме "Россия".

"Наверное, для каждого спортсмена важный старт жизни - Олимпийские игры. Действительно, очень долго к ним готовишься, не могу сказать, что в детстве у меня не было такой задачи. За Олимпийскими играми в 2014 году я не так сильно следила, так как можно сказать работала над собой в этот момент, не обращала внимания на Олимпиаду, чемпионаты мира", - рассказала Загитова.

"Потом я переехала в Москву, поняла, что у меня есть хорошие шансы, чтобы проявить себя, тогда начала задумываться об Олимпийских играх. Важно было сфокусироваться на самом главном, на тренировке, подготовке себя на важных стартах, поэтому на самой Олимпиаде 2018 года я также не обращала внимания на открытия, закрытия, была сфокусирована на том, чтобы чисто откатать свою программу и достойно представить страну на этих соревнованиях", - добавила она.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.