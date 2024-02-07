Загитова рада появлению Игр будущего

Создание таких соревнований является большим шагом в развитии спорта, считает олимпийская чемпионка

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Создание Игр будущего является большим шагом в развитии спорта. Такое мнение во время "Экскурсии со знанием" на стенде Игр будущего на Международной выставке-форуме "Россия" высказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

"Очень круто, что именно в нашей стране сделали такие фиджитал-игры, - сказала Загитова. - Можно сказать, что мы заглянули немного в будущее. Конечно, это большой шаг в развитии спорта. Я не могу быть этому не рада".

Первые Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.